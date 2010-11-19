РПЦ построит храм на Кипре

Русская православная церковь получила в собственность участок земли в районе города Лимасол на Кипре. Документ на право владения был передан сегодня попечительскому совету строительства храма Святителя Николая, который будет возведен на этой земле. Он станет главным православным храмом русскоязычной общины на острове, передает ИТАР-ТАСС. «Русская земля приросла одним гектаром, - сказал член попечительского совета Валерий Гусев. - Правительство Республики Кипр одобрило передачу РПЦ этого участка, который был подарен Кипрской православной церковью. Он зарегистрирован на имя РПЦ, получающей право безоговорочной собственности». Переговоры о передаче земли и начале строительства велись более 10 лет. В 2009 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил обновленный проект храмового комплекса, который будет включать церковь, колокольню и гостиницу для паломников. Его поддержал также предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом ІІ.