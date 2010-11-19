Прямые инвестиции из Украины составили $6,85 млрд, в Украину - $42,5 млрд

Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за 9 месяцев 2010 г. составили 6 млрд. 851,3 млн. долларов, прямые иностранные инвестиции в Украину за 9 месяцев 2010 г. составили 42 млрд. 511,9 млн. долларов. Об этом сообщает Государственный комитет статистики. В частности, инвестиции из Украины на Кипр составили $6,358 млрд (92,8%), в РФ - $164,5 млн (2,4%), в Латвию - $76,2 млн. (1,1%), Польшу - $49,7 млн. (0,7%). Инвестиции в Украину из Кипра составили $9,579 млрд (22,5%), из Германии - $7 млрд (16,5%), $4 млрд (9,6%) - из Нидерландов, $2,956 млрд (7%) - из РФ, $2,667 млрд - из Австрии, $2,284 млрд - Великобритании, $1,751 млрд - из Франции.