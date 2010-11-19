Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) понизило ставку рефинансирования до 11% с 13,5%, сообщает пресс-служба учрерждения. Решение было принято во вторник, 16 ноября. Согласно сообщению, наблюдательный совет ГИУ рассмотрел и принял во внимание новый механизм рефинансирования банков для завершения строительства жилья и покупки его с использованием ипотечных кредитов по программе ГИУ. Ставка рефинансирования по этому механизму также установлена на уровне 11% годовых. ГИУ отмечает, что на эти цели планирует направить 2 млрд грн, которые должны поступить на увеличение уставного капитала учреждения. Напомним, Кабинет министров Украины принял решение об увеличении уставного капитала ГИУ на 2 млрд грн - до 2,2 млрд грн за счет поступлений от госзаймов.