ЕБРР обнародует результаты сотрудничества в транспортной сфере

В ближайшее время Европейский банк реконструкции и развития направит Министерству транспорта и связи текст стратегии развития дальнейшей работы банка, где будет отражен также и отчет о сотрудничестве с Украиной в сфере транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. Согласно сообщению, Минтранссвязи и ЕБРР настроены на дальнейшее результативное сотрудничество, банк отметил прогресс в сотрудничестве с министерством. Анализируя нынешнее состояние отношений отраслей транспорта с ЕБРР, исполнительный директор ЕБРР региона Турции, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Оливье Декам потметил значительный успех и достижение заметных результатов в сотрудничестве с «Укравтодором». Кроме того, представители ЕБРР выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с «Укрзализныцей» по вопросам обновления подвижного состава, внедрения скоростного движения и т.д., при условии четкой политики правительства Украины относительно реформирования «Укрзализныци». Согласно сообщению, также Декамп отметил, что морские порты Украины имеют значительный потенциал, и ЕБРР в перспективе заинтересован в сотрудничестве с предприятиями морского транспорта.