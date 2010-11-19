Заседание ВСУ по РУЭ может состояться в ближайшую среду

Заседание Верховного суда Украины по делу о передаче спорного газа в пользу трейдера «РосУкрЭнерго» может состояться 24 ноября. Об этом в статье для «Зеркала недели» пишет юридический эксперт Максим Алинов со ссылкой на компетентные источники. Автор напоминает, что заседание ВСУ по рассмотрению кассационной жалобы, назначенное на 10 ноября, не состоялось. Коллегия судей пришла к выводу, что без получения определенных пояснений от участников и ответов на вопросы, которые возникли у суда в ходе подготовки к рассмотрению дела, рассмотреть его в соответствии с законом невозможно. На сегодняшний день уже две судебные инстанции Украины подтвердили правомерность решения Стокгольмской торговой палаты от 8 июня 2010 года, в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании «РосУкрЭнерго» 12,1 миллиарда кубометров природного газа. Для завершения процедуры необходимо последнее решение — ВСУ.