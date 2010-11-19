Парламент продлил НДС-льготы для сельхозпроизводителей

Парламент Украины в рамках процедуры корректировки принятого накануне Налогового кодекса принял решение о продлении льготного режима обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) сельскохозяйственных производителей до 2017 года. «Учтено предложение фракции Компартии: до 2017 года продолжен режим специального налогообложения (НДС) в аграрном комплексе», — сказал в ходе рассмотрения этого вопроса министр финансов Федор Ярошенко, передает «Зеркало недели» . Напомним, принятый накануне Налоговый кодекс предусматривал сохранение указанной льготы для аграриев до 2014 года, однако глава фракции коммунистов Петр Симоненко предложил продлить его до декабря 2017 года.