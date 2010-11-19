Всемирный банк за 2 года потратил на борьбу с кризисом $80 млрд

Группа Всемирного банка (ВБ) в 2009-2010 годах направила $80,6 млрд на меры по преодолению последствий мирового финансового кризиса, говорится в совместном пресс-релизе ВБ и Independent Evaluation Group, опубликовавшей отчет о мерах ВБ по борьбе с кризисом. Всего в этот период институты ВБ приняли на себя обязательства направить $128,7 млрд на поддержку компаний, пострадавших во время кризиса, на поддержание долгосрочных инвестиций в инфраструктуру и потенциала роста частного сектора, передает «Интерфакс-Украина» . Значительная часть средств была направлена в страны Центральной и Восточной Европы, Россию и Китай. В группу Всемирного банка входят Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее инвестиционное гарантийное агентство.