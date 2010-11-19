Россия может пересмотреть цены на газ для Беларуси

Россия готова обсуждать с Беларусью цены на газ, хотя они и так минимальны, заявил глава правительства РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета глав правительств СНГ и Межгоссовета ЕврАзЭС. «Дешевле, чем Белоруссия, из наших зарубежных потребителей газ никто не получает. Это самые дешевые цены, тем не менее, мы обязательно будем обсуждать все проблемы», - цитирует российского премьера Би-би-си. Глава правительства Белоруссии Сергей Сидорский, в свою очередь, уточнил, что, хоть страна и получает газ по низким ценам, однако они рассчитываются по формуле. Контракт между «Газпромом» и «Белтрансгазом» на 2007-2011 годы предусматривает, что в 2008-2010 годах для Белоруссии действуют понижающие коэффициенты к цене на газ, а с 2011 года эти коэффициенты отменяются.