Без МВФ Украине не обойтись - Тигипко

Без Международного валютного фонда Украина не обойдется. Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко в эфире телеканала «Интер», передает «Украинская правда» . «Без МВФ мы сегодня не обойдемся. И об этом надо говорить честно. Мы если в этом году выйдем на дефицит бюджета 4,9%, это будет очень хорошо», - сообщил он. Чиновник отметил, что один из ключевых пунктов, на котором настаивает международный кредитор, повышение пенсионного возраста. «Очень сложно будет добиться положительного решения совета директоров МВФ, по выделению нам очередного транша, если не будет это сделано», - отметил Тигипко.