Украина оттягивает выплаты по кредиту ВТБ

Украина намерена продлить действие кредита российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд. долл. на полгода. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве. «Мы будем продлевать кредит на полгода. Это нам позволяют делать условия кредита», - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что согласно кредитному соглашению, срок действия кредита может быть продлен на полгода трижды. 8 июня т.г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации. По программе сотрудничества Украины и МВФ кредит «ВТБ» в размере 2 млрд. долл. должен быть погашен до конца 2010 года. 17 сентября министр финансов Украины Федор Ярошенко сообщил, что не исключает, что кредит российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд. долларов частично может быть погашен средствами от размещения евробондов.