СКМ вольет «Донгорбанк» в ПУМБ в следующем году

Слияние «Донгорбанка» и «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) завершится в следующем году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по развитию бизнеса компании СКМ Илья Архипов на пресс-конференции в Донецке. «Слияние банков – это технологически сложный процесс, и мы планируем завершить его в середине следующего года», – сказал Архипов. По его словам, 10 ноября 2010 года на собрании акционеров обоих банков было принято решение о присоединении «Донгорбанка» к ПУМБа, которое «должно значительно повысить эффективность нашего банковского бизнеса, увеличить масштабность банка и его надежность». Характеризуя в целом ситуацию с развитием банковского бизнеса компании СКМ, Архипов отметил, что с 2005 по 2009 год «суммарный и актив, и капитал банков увеличился более чем в четыре раза, и на сегодня суммарный актив составляет порядка 25 млрд. грн.». Также Архипов отметил, то банки компании СКМ в целом успешно преодолели те кризисные проблемы, которые были недавно в банковском секторе страны. «Наши банки практически самостоятельно, без помощи акционеров, справились с кризисом, не потребовав дополнительных капиталов от акционеров. Банки провели крупную реструктуризацию долгов в начале года на более чем 500 млн. долл.», – отметил Архипов.