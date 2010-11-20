Китай вложит $120 млн в украинские шахты

Государственный банк развития КНР в качестве пилотного проекта выделит средства под государственные гарантии на переоснащение и реорганизацию трех украинских шахт в размере 120 млн. долларов. Проект рассчитан на 15-20 лет. Как передает УНИАН, об этом в ходе заседания круглого стола «Добыча и переработка полезных ископаемых» в рамках I Луганского Международного инвестиционного форума сообщил представитель посольства КНР в Украине Дэн Сяо Сю. «Китай может помочь развитию угольной промышленности Украины. Мы предлагаем выгодные условия, и с радостью будем сотрудничать, работать над этой отраслью. Китай готов закупать уголь в Украине, так как он очень качественный», - заявил он, давая оценку инвестиционным проектам, предложенных луганчанами. Во время заседания обсуждались вопросы, связанные с инвестиционным потенциалом Луганской области в сфере угледобывающей промышленности, а также добычи углеводородного сырья области. Кроме того, были представлены и обговорены инвестиционные проекты Луганской области.