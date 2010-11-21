Украина и Россия не готовы восстановить производство «Русланов»

Программа создания российско-украинского среднего военно-транспортного самолета Ан-70 и возобновления производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан» может быть сорвана. Об этом заявил председатель совета директоров ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, передает Интерфакс-Украина. «У нас пока не определены ни объемы, ни доля финансирования, ни участие кооперантов в программе Ан-70 и Ан-124 «Руслан». Все разговоры ведутся вокруг интеллектуальной собственности, кто больше вложил, кто меньше кому обязан. Нас совершенно это не интересует. Нам нужно сегодня на эту программу $100 млн в течение трех лет потому, что завод отстает в своем техперевооружении. Если у нас по вертолетным программам все закрыто, то по Ан-70 и по «Руслану» вообще голое место», - сказал Богуслаев на завершающейся в воскресенье в Китае международной авиационной и аэрокосмической выставке AIRSHOW CHINA-2010. Он отметил, что по вопросу подготовки производства к выпуску двигателя Д-27 для самолета Ан-70 ситуация нулевая. «Мы вообще со стороны украинского правительства никаких вливаний в свою часть этого проекта не имеем. У нас нет оборудования, нет денег, поэтому подготовку производства к выпуску этого двигателя не ведем», - сказал Богуслаев. Он сообщил, что дважды обращался с письмами в правительство Украины. «Я говорю нашим высшим руководителям - вы подписали соглашение между двумя президентами, между двумя премьерами так определите долю России и Украины в этом проекте. Россия уже определилась в своей доле, и серьезные вливания делаются в техперевооружение заводов. В Украине вообще все молчат. Думают, что это будет сделано за счет России. Такого чуда не бывает и не будет», - сказал Богуслаев.