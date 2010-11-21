Куба готовится к масштабной экономической реформе

Власти Кубы планируют объединить две валюты, который в данный момент находятся в официальном обращении на острове, - кубинский песо (CUP) и конвертируемый кубинский песо (CUC). Эта мера может быть осуществлена в рамках экономической реформы, инициированной председателем Госсовета страны Раулем Кастро, сообщает РБК со ссылкой на Синьхуа. Одной из этих валют пользуются туристы, другой – кубинцы. Помимо валютной реформы, проект предусматривает распространение права на самостоятельную занятость на 178 категорий, включая кофейни, ремонтные и обувные мастерские, парикмахерские и такси. Все предприниматели будут обязаны платить налог на личный доход, налог с продаж и на наем персонала. Кроме того, доходы работников государственных предприятий теперь будут зависеть от результатов производства. Проект также предусматривает сокращение до 500 тысяч сотрудников государственных компаний, ликвидацию некоторых социальных льгот и ослабление регулирования рынка недвижимости. Реформа призвана вывести страну из кризиса, продолжающегося вот уже несколько десятилетий, и привлечь иностранные инвестиции. Национальная ассамблея народной власти Кубы соберется 15 декабря 2010 года на пленарное заседание для обсуждения экономической реформы. Парламентское обсуждение предваряет 6-й съезд Коммунистической партии Кубы, запланированный на апрель 2011 года, в ходе которого и будет решаться вопрос реализации предложенных Раулем Кастро мер. Как сообщалось ранее, на этом съезде будет избран и новый лидер Компартии Кубы – ее бессменный предводитель Фидель Кастро на днях заявил, что оставляет этот пост.