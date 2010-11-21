Тигипко вошел в комиссию по вопросам АПК

Вице-премьер министр Украины, депутат Днепропетровского облсовета Сергей Тигипко стал членом комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и социального развития села. Об этом сообщает Радио Свобода. На очередной сессии Днепропетровского областного совета депутаты образовали постоянные комиссии и избрали их председателей. Из 15 постоянных комиссий оппозиционные фракции получили председательства только в двух. В частности, постоянную комиссии областного совета по вопросам связи с объединениями граждан и СМИ возглавил член политической партии «Фронт змін» Андрей Жаботинский, а комиссию по вопросам предпринимательства и природной промышленности - представительница ВО «Батьківщина» Татьяна Кривошеева. Еще по одной комиссии возглавили представители КПУ, «Народной партии» и партии «Сильная Украина». В остальных 10 комиссиях председатели - представители Партии регионов.