Ирландия готовит план жесткой экономии

Ирландский кабинет министров проводит сегодня заседание, чтобы выработать окончательный вариант плана жесткой экономии во время экономического кризиса, которым охвачена страна. Об этом сообщает российская служба Би-би-си. Документ, в котором будут изложены подробности экономии 20 млн долларов в течение четырех лет, будет опубликован в ближайшие дни. Между тем ирландские представители продолжают переговоры о международной финансовой помощи с Евросоюзом, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом.