В Беларуси снижаются продажи водки - Госстат

Реализация водки в Беларуси в январе—октябре 2010 года снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на государственный комитет статистики. В частности, продажи водки составили 9 млн. 144,7 тыс. дал, а ее доля в общем объеме потребления алкоголя — 43,2% (в январе—октябре 2009 года — 46,3%). Сокращение реализации водки отмечается с октября прошлого года. Доля реализации алкогольной продукции в общем объеме розничного товарооборота с начала 2010 года составила 12%. На потребительском рынке реализовано алкогольных напитков и пива на 4 трлн. 967,6 млрд. рублей. Пива за десять месяцев года продано 28 млн. 752,7 тыс. дал, что на 22,7% больше, чем за такой же период 2009 года. Его доля в общем объеме потребления алкоголя составила 13,6% (в январе—октябре 2009 года — 11,7%). Ликеро-водочных изделий реализовано 1 млн. 390,9 тыс. дал (на 30,9% больше), виноградных вин — 2 млн. 398 тыс. дал (на 17,8% больше), плодовых вин — 14 млн. 731,3 тыс. дал (на 4,5% больше). Плодовые вина заняли 31,3% в объеме продаж алкогольной продукции (в январе—октябре 2009 года — 31,6%). Коньяка и бренди продано 220,2 тыс. дал (на 24,6% больше), игристых вин и шампанского — 914,5 тыс. дал (на 8,6% больше), слабоалкогольных напитков — 1 млн. 109,1 тыс. дал (на 6% меньше).