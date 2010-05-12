Нефтегазовая «заморозка»

Сегодня, 12 мая, Верховная Рада Украина заслушала доклад Первого вице-премьер-министра Андрея Клюева о проектах пяти документов, которые планируется подписать 17-18 мая на встрече президентов Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Ключевым в его выступлении стал тезис о том, что «Нафтогаз» и украинскую ГТС к приезду Медведева в Украину 17-18 мая не сдадут. Ни экспромтом, ни по «заданию партии». Но проработки соглашений (читай – торги) между Украиной и Россией в области энергетики ведутся.



По словам Клюева, вновь будет обсуждаться идея трехстороннего газового консорциума в составе Украины, ЕС и РФ, ранее с прохладцей встреченная россиянами. Если решение о передаче ГТС в концессию будет принято, то украинский парламент попросят внести изменения в законодательство, ныне запрещающее передачу ГТС в концессию, заверил чиновник.



Предсказуемо, увещевания Клюева не возымели действия на царящую в рядах оппозиции уверенность, что раз Медведев едет в Украину, значит, не за горами новая сдача национальный интересов. Так, на выходе из Главного следственного управления ГПУ после допроса лидер объединенной оппозиции Юлия Тимошенко назвала неслучайным тот факт, что следующий ее допрос с избранием меры пресечения назначен на 17 мая. «Думаю, никаких (случайных) совпадений нет. 17 мая планируется подписание недопустимых соглашений о сдаче всех украинских монополий, и 17 мая Янукович хочет показать, как он расправляется с оппозицией».



Тем временем парламентская оппозиция безуспешно пыталась внести в среду в повестку дня проект постановления Вячеслава Кириленко о преждевременности подписания запланированных соглашений. Идея оппозиции «споткнулась» о нежелание спикера Владимира Литвина ставить ее на голосование.



Клюев за независимый «Нафтогаз»?



Между тем в экспертной среде, несмотря на фобии оппозиции, доминирует точка зрения о нереалистичности (по крайней мере, в ближайшей перспективе) объединения активов «Газпрома» и «Нафтогаза». Главными противниками такого объединения украинские эксперты называют Юрия Бойко и Андрея Клюева. «От объединения с «Газпромом» мы получим меньше, чем в случае, если НАК останется в нашем полном распоряжении», – высказал предположение в комментарии «Главреду» замдиректора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.



Свою мысль эксперт подкрепил широко известной схемой зарабатывания денег на газе, которой газовые «бароны» могут лишиться в случае реализации российского экспромта. Так, согласно документации нормативные потери при прокачке «голубого топлива» составляют или 7%, или 8%. Разница в 1% от 100 млрд. кубов газа, прокачиваемого через Украину, составляет 1 млрд. кубометров газа. И ведь кто-то ежегодно кладет в свой карман деньги от его реализации!



Или другой пример из этой же серии: «разбавляя» газ собственной добычи (а снижение его калорийности уже успели заметить домохозяйки по увеличивающейся продолжительности приготовления пищи, плохому возгоранию) и продавая его не по $80 (как для населения), а по $220-250 (как промышленным потребителям), можно неплохо «нагреть» руки.



Очевидно, что эти и другие схемы хорошо известны господам Клюеву, Бойко. Неслучайно последний 6 мая по окончании встречи с еврокомиссаром по энергетическим вопросам Гюнтером Оттингером назвал «правильным путем» стремление Украины в Энергетическое сообщество. А это, по мнению экспертов, исключает объединение украинских активов под вывеской российского «Газпрома».



Помимо запретов законодательства обеих стран на слияние нефтегазовых стратегических активов, европейские риски и нежелание украинской стороны расстаться с «кормушкой», нереалистичность такого проекта обусловлена и другими причинами, подтвердил «Главреду» экс-уполномоченный Президента по вопросам международной энергетической безопасности Богдан Соколовский.



В первую очередь, речь идет о том, что капиталы «Нафтогаза» в десятки раз меньше, чем у «Газпрома». Так, согласно консолидированной отчетности «Газпрома» по международным стандартам за 2009 год и неофициальным данным по НАКу, их капиталы составляют $188 млрд. и $3,5 млрд. соответственно. Это значит, что доля «Нафтогаза» в объединенной с «Газпромом» структуре составит около 2,5-3%.



По расчетам агентства газовой информации, «Нафтогаз» может претендовать лишь на 6,1% (по размеру стоимости активов потенциальных партнеров), а то и вовсе на 5,8% (по размеру выручки).



Во-вторых, Соколовский оценил долги «Газпрома» за прошлый год в $54 млрд. по сравнению с 2008-м (рост на 19%). И на их погашение, исходя из доходов компании за два прошедших года, понадобится 15 лет, не считая выплат в российский бюджет и инвестиций. (Согласно данным на сайте «Газпрома», чистая сумма его долга увеличилась до 1 372 307 млн. руб. и объясняется, главным образом, увеличением долгосрочных займов). В то время как совокупный долг «Нафтогаза» не превышает $3,5-4 млрд. Понятно, что при таких долгах сложно вести речь об инвестировании в газотранспортную составляющую Украины.



Даже если пересчитать долги, исходя из доли Украины в СП в 3%, то мы могли бы даже немного выиграть, отмечает Соколовский. Но тут же добавляет, что полученные при этом риски, включая геополитические, несопоставимы с ожидаемой выгодой.



В частности, речь идет о присутствии российских специалистов в случае создания СП на украинских нефтегазовых объектах. А, как известно, военная доктрина РФ допускает использования вооруженных сил РФ за пределами РФ для защиты прав своих граждан. И даже если Россия построит «Южный» и «Северный» потоки в обход Украины, то утрата $1,2-1,3 млрд. получаемых Украиной от транзита, не является критической для нас.



С коллегой согласен и экс-глава «Навтогаза» Алексей Ивченко, который в беседе с «Главредом» указал на бедственное положение «Газпрома». «У них огромные убытки, какое там распределение дивидендов в случае создания СП. Если у НАКа огромные проблемы, то у «Газпрома» они не меньшие, а даже большие в финансовом выражении. Правда, за 2 года «Газпром» «подлатался» за счет Украины. Если бы не Украина, «Газпром» балансировал на грани банкротства», – заявил Ивченко.



Такого же мнения придерживается Соколовский: «НАК – это не итальянская ENI или немецкий «Рургаз», с которыми у «Газпрома» эксклюзивные контракты: какой бы ни была прибыль, дивиденды придется платить. Нам же предлагают не обмен акциями, а фактически «брак» – получи свидетельство о СП и свободен».



Хотя, как сообщается на сайте «Газпрома», компания собирается вернуть по итогам 2009 года уровень дивидендов к традиционным 17,5% от чистой прибыли (по сравнению с 5% – в 2008-м), однако их окончательный размер будет зависеть от директив правительства.



Наконец, даже беглое изучение структуры расходов «Газпрома», подчеркивают эксперты, показывает, что российский энергетический монополист является донором массы проектов, как внутри России, так и за ее пределами. Совершенно очевидно, что создание объектов энергогенерации в Подмосковье ляжет на СП, как и «латание дыр» в российском бюджете. Что выиграет Украина? Ничего, уверен Ивченко.



Не стоит обольщаться и украинскому населению, поскольку, помимо контроля над ГТС и ПХГ, «Газпром» возможность устанавливать свои тарифы для потребителей «голубого топлива».



При этом российский монополист ежеквартально повышает цены на свои услуги для населения (последнее – на 6% с 1 апреля). Согласно официальной информации на сайте «Газпрома», либерализация цен в России произойдет к 2014 году и превысит 4,8 тыс. руб. за тысячу кубометров. Понятно, что субсидировать украинских потребителей никто не будет, и средства на компенсацию от повышения цен для беднейших слоев населения придется изыскивать в украинском бюджете.



Шумовой эффект



Не смотря на то, что Москва настаивает на версии об экспромте (по словам пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова, предложение Путина об интеграции активов в газовой сфере прозвучало буквально «на вешалке»), эта версия шита белыми нитками, убежден Соколовский.



Он утверждает, что Россия в соответствии со своей стратегией давно и последовательно стремится стать совладельцем украинской ГТС. Так что им оставалось лишь «сдуть пыль» с ранних документов и предложить их вновь украинской стороне. «Вы только вчитайтесь в положения проекта межправительственного соглашения о расширении стратегического сотрудничества в отрасли энергетики», там все (для передачи управления украинской ГТС «Газпрому» – «Главред») уже есть».



Зачем тогда в Украине создается впечатление об экспромте? Чтобы «под шумок» сдать атомную энергетику россиянам, в частности, допустить российские компании к разработке уникальных украинских урановых месторождений, что было невозможно при Президенте Ющенко, заверил Соколовский.



Что касается высшего руководства Украины – президента, премьера, то и у них отношение к идее Путина достаточно осторожное. «Да, эта тема не обсуждалась ранее. Это экспромт. И ответ Украины будет после того, как мы все просчитаем с точки зрения наших национальных интересов», – заявил Янукович, добавив, что к переговорам на эту тему, если украинская сторона решится их начать, нужно привлекать ЕС.



Между тем, как сообщает «Независимая газета», со ссылкой на чиновников Кабмина, уже на этой неделе в Москву отправится украинская делегация во главе с министром топлива и энергетики Юрием Бойко, которой поручено обсудить идею объединения «Нафтогаза» и «Газпрома». Но пока поступаться своими интересами никто не спешит.