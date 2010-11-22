В Украине за субсидиями обратились 1,5 млн семей

По состоянию на 12 ноября за субсидиями обратились 1505,8 тыс. украинских семей. Субсидии назначены 789,1 тыс. семей. Об этом на селекторном совещании с регионами рассказал министр по вопросам ЖКХ Юрий Хиврич, сообщили «Главреду» в пресс-службе Министерства. Хиврич отметил, что медленно назначаются субсидии в Закарпатской (из 24,0 тыс. семей, которые обратились за субсидиями, назначено 6,8 тыс., или 28%), Луганской (из 90,6 тыс. назначено 35,0 тыс., или 38%), Николаевской (из 33,2 тыс. назначено 12,1 тыс., или 36%), Одесской (из 58,1 тыс. назначено 17,5 тыс., или 30%) областях и АР Крым (из 48,7 тыс. назначено 14,4 тыс., или 30%). Напомним, ранее министр труда и социальной политики Украины Василий Надрага заявлял, что по новому порядку предоставления жилищных субсидий дополнительные средства от государства будут получать 1 млн семей в Украине. По его словам, это в 4,5 раза больше, чем до внедрения новых правил.