Теплокоммунэнерго рассчитались за газ только на 20%

По состоянию на 12 ноября задолженность предприятий теплокоммунэнерго за использованный газ составляет 80%. Так, предприятия использовали газ на сумму 1556,8 млн грн, оплачено - 309,0 млн грн. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе МинЖКХ. В то же время задолженность за отопительный сезон 2009-2010 года составила - 1752,3 млн гривен, уровень расчетов - 83%. Среди причин низкого уровня расчетов за природный газ, употребленный в текущем отапливаемом сезоне, в Министерстве назвали тот факт, что оплата от потребителей за услуги по теплоснабжению поступает в течение месяца, следующего за расчетным. При этом расчеты за природный газ проводятся ежедекадно в течение текущего месяца (образуется так называемый «кассовый разрыв»). Кроме того, еще не пересмотрены тарифы на тепловую энергию с учетом новой цены на природный газ.