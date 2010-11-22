Кинах надеется на сотни миллионов долларов бельгийских инвестиций

На сегодняшний день бельгийские инвесторы вложили в Украину только 64 млн долл., что составляет 0,2% от общей суммы инвестиций. Об этом на украино-бельгийском бизнес-форуме сказал глава украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, пишет «РБК-Украина». «Это очень мало, но, с другой стороны, это очень большие возможности повысить объемы», - отметил Кинах, добавив, что в ближайшие годы бельгийские инвестиции в украинскую экономику станут измеряться сотнями млн долл., и «этот форум подтверждает эти возможности». В то же время, задачей украинской стороны, по мнению Кинаха, является создание благоприятного инвестиционного климата. Он уточнил, что направлениями привлечения инвестиций стал, в первую очередь, агропромышленный комплекс (АПК), фармацевтическая, перерабатывающая отрасли. Очень серьезные планы Украины и Бельгии касаются машиностроительной отрасли и строительства. «Бельгия - экспортно-ориентированная государство», - отметил Кинах и добавил, что впервые за последнее время в Украину прибыл такой значительный «десант бельгийских инвесторов и бизнесменов».