Украинские аграрии собрали 41,3 млн тонн зерновых

На сегодняшний день в Украине обмолочено 14,5 млн га (99,4% от прогноза) зерновых и зернобобовых культур (вместе с кукурузой), намолочено 41,3 млн тонн зерна (в бункерном весе) при средней урожайности 28,4 ц/га (в 2009 году – 30,9 ц/га), сообщили «Главреду» в пресс-службе МинАПК. В частности, кукуруза на зерно убрана с площади 2,6 млн га (98% от прогноза), получено 11,9 млн тонн зерна при урожайности 45,9 ц/га. Подсолнечник собран на площади 4,4 млн га (100% от прогноза), получено 7,15 млн тонн семян при урожайности 16,1 ц/га. Соя собрана на 1,031 млн га (99% от прогноза), что на 420 тыс. га больше, чем в прошлом году, получено 1,7 млн тонн зерна при урожайности 16,1 ц/га. Также, по информации МинАП, в Украине завершается уборка сахарной свеклы. Выкопано 490 тыс. га (99% от прогноза), собрано 14,7 млн тонн при урожайности 299 ц/га. Напомним, ранее министр аграрной политики Николай Присяжнюк сообщил, что в Украине объемы производства продуктов питания превышают потребности потребления внутреннего рынка.