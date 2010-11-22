Через Одессу-Броды прошло более половины нефти для Беларуси

Украина в ходе пробной прокачки по нефтепроводу Одесса-Броды уже поставила на Мозырский НПЗ более половины от полученного объема нефти для Беларуси. Об этом сообщает «Укртранснафта». По данным компании, по состоянию на 14 часов 22 ноября на линейно-производственную диспетчерскую станцию «Мозырь» было прокачано более 45 тыс.т нефти. Танкер с 80 тыс.т нефти для Беларуси прибыл в морской нефтяной терминал порта "Южный" Одесской области 18 ноября. После разгрузки танкера и проведения в оперативном порядке всех процедур таможенного оформления и экспертной оценки груза 20 ноября была начата пробная прокачка нефти с использованием нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме и одной из двух веток магистрального нефтепровода «Дружба» в сторону Мозырского НПЗ. Как ожидается, закупленная в Венесуэле нефть будет поставляться в Беларусь с использованием углеводородного сырья из разных источников поступления.