Уже пять компаний хотят купить «Укртелеком»

5 компаний подали заявки на ознакомление с конкурсной документацией по приватизации телекоммуникационной компании «Укртелеком». Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Александр Рябченко, передают Українські новини . Он отметил, что ранее ФГИ уже подписал договоры на ознакомление с конкурсной документацией с 3 компаниями. «Еще 2 компании уже подали заявку на подписание договора о конфиденциальности», - добавил Рябченко. Он сообщил, что договоры с ними еще на подписаны, однако обе компании являются украинскими резидентами. По словам Рябченко, для него стало неожиданностью решение Хозяйственного суда Киева , который запретил препятствовать приватизации.