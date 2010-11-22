НАТО продлевает аренду «Русланов»

НАТО продлевает контракт на аренду украинских и российских тяжелых транспортных Ан-124-100 «Руслан» грузоподъемностью 120 тонн в рамках программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах 18 стран альянса и Евросоюза. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Согласно сообщению, очередная пролонгация контракта, условия которого пока не разглашаются, состоится до конца года. В настоящее время идет окончательное согласование условий партнерства в программе, Контракт пролонгируется на два года. Он будет отражать изменение планов пребывания контингентов наших партнеров в Афганистане и Ираке, а также изменение ситуации на мировом рынке коммерческих перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Ведущими мировыми операторами «Руслана» выступают украинская «Авиалинии Антонова» и российская «Волга-Днепр». В конце 2005 года партнеры подписали с Агентством материально-технического снабжения при НАТО NAMSA (NATO Maintenance & Supply Agency) трехлетний, с правом пролонгации, контракт объемом 600 млн евро на перевозку грузов в интересах НАТО и ЕС. В конце 2008 года контракт был пролонгирован еще на два года. В настоящее время Украина и РФ отрабатывают программу сотрудничества по возобновлению серийного производства модернизированных версий «Руслана» грузоподъемностью 150 тонн. Не исключено, что их заказчиком будут не только гражданские компании, но и ВВС России.