Азаров: Благодаря «харьковским соглашениям» Украина экономит $200 млн в месяц

Премьер-министр Украины Николай Азаров заверяет, что Украина «не дарила» России Севастополь, и соглашения «флот в обмен на газ» выгодны Украине. «Российский Черноморский флот находится в Севастополе свыше 200 лет. Наше соглашение экономит нам около 200 миллионов долларов ежемесячно. Это серьезная сумма», - заявил он в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Защищая реформы правительства, в частности, пенсионную, Николай Азаров сослался на опыт европейских стран: «Поскольку мы стремимся европейской интеграции, наша пенсионная система должна соответствовать европейским меркам. А ни в одной стране Европы нет такого пенсионного возраста, как у нас». Полный перевод интервью читайте на InoZMI.