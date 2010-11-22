Крым увеличил бюджет на 10% и хочет 400 млн на троллейбусы

Правительство Автономной Республики Крым в 2011 году планирует осуществить заем в размере не менее 400 млн грн для развития на полуострове электрического транспорта. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Министров автономии по вопросам финансовой и экономической деятельности Екатерина Юрченко, передает «Интерфакс-Украина». «Мы опять планируем заем для того, чтобы развивать электрический транспорт в Крыму, потому что для республики это важно», – сказала она. По словам Юрченко, за счет привлеченных средств предполагается, в частности, начать возрождение троллейбусного парка. Кроме того, зампред Совмина АРК сообщила, что бюджет автономии на 2011 год планируется увеличить примерно на 10% по сравнению с бюджетом-2010, который составляет 3,146 млрд грн. При этом бюджет развития будет расти быстрее за счет начала аукционов по продаже земли. «Это тот ресурс, за счет которого Крым сможет развиваться», – подчеркнула Юрченко. Как сообщалось, в мае текущего года Верховный Совет АРК утвердил бюджет автономии на 2010 год, которым был предусмотрен выпуск облигаций внутреннего займа на сумму 400 млн грн. Однако Кабинет министров Украины отказался согласовать АРК выпуск облигаций в связи с требованием Международного валютного фонда (МВФ). Подобные отказы получили и другие муниципалитеты - Черкассы, Запорожье, Харьков.