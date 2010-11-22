Яцуба: Украина реализует инвестпроекты на $30 млрд

В Украине ежегодно реализуется инвестиционных проектов на 30 млрд долларов. Об этом сообщил во время украинский-бельгийского бизнес-форума министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба, сообщает пресс-служба Минрегионстроя. Согласно сообщению, объем работ, выполняемых строительными организациями страны, составляет около 12 млрд долларов. «Мы очень заинтересованы в расширении инвестиций, притока новых технологий, материалов, конструкций и изделий на строительный рынок Украины», - подчеркнул Яцуба. Во время форума принц Филипп заявлял, что Бельгия заинтересована в сотрудничестве в инфраструктурных проектах, строительной отрасли, транспорте, логистике, производстве оборудования для Евро-2012.