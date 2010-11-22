Стремительный рост госдолга угрожает безопасности Украины - Счетная палата

Стремительный рост государственного долга в последние годы сформировал риски для финансовой безопасности страны, считают аудиторы Счетной палаты. «За последние годы динамика роста госдолга приобрела угрожающие темпы. В мировом рейтинге стран с наибольшим приростом заимствований Украина заняла 13-е место. В условиях падения ВВП в 2009 году и незначительного его роста в 2010 году это приводит к увеличению долговой нагрузки на госфинансы и создает угрозу стабильности экономической ситуации и финансово-экономической безопасности страны», — передает «Зеркало недели». По данным Счетной палаты, прирост госдолга за 2008 и 2009 годы составил больше, чем по 100 миллиардов гривен. При этом тенденция сохранилась и в текущем году: прирост долга за девять месяцев составил 86 миллиардов гривен. Расходы на обслуживание и погашение госдолга также стремительно растут и закладывают большие риски относительно их своевременного и полного выполнения. Пиковые нагрузки на госбюджет долговых выплат начались уже в 2009 году, а в 2010—2013 годах среднегодовые долговые платежи предусматриваются на уровне свыше 50 миллиардов гривен.