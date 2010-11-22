«Укравтодор» «закатает в асфальт» еще 3,5 млрд чужих гривен

Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») по процедуре закупки у одного участника отобрала VTB Capital plc (Лондон) для предоставления кредита под государственные гарантии на сумму, эквивалентную 3,5 млрд грн. Согласно официальной информации в «Вестнике государственных закупок», стоимость услуг VTB Capital составит $140,976 млн, передает «Зеркало недели». «Укравтодор» намерен направить кредит на работы на незавершенных в 2008—2009 годах участках дорог. Напомним, ранее стало известно, что Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ) также возьмет кредит на 3,5 млрд гривен у той же VTB Capital.