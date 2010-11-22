В нынешнем году на 16% больше украинцев побывали в небе

Украинские авиакомпании в январе-октябре 2010 года увеличили перевозку пассажиров на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 5,238 млн человек, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Государственной авиационной администрации Транспортировка пассажиров на международных авиарейсах за десять месяцев возросла на 22% – до 4,416 млн человек, в том числе регулярных – на 23,2%, до 2,54 млн человек. Украинские аэропорты за этот период увеличили пассажиропоток на 12,5% – до 8,8 млн человек.