Ирландия реформирует банковскую систему

Банки Ирландии будут разукрупнены, а также частично объединены или проданы в рамках выполнения соглашения правительства страны с Европейским союзом о предоставлении Ирландии финансовой помощи, объем которой будет определен в ближайшие недели. Как заявил министр финансов Ирландии, необходимость такой реструктуризации стала очевидной, так как ирландские банки оказались полностью зависимыми от кредитов Европейского центрального банка, будучи при этом фактически лишенными возможности заимствовать средства на традиционных кредитных рынках., передает Радио Свобода. После краха рынка недвижимости в стране два года назад правительство Ирландии было вынуждено национализировать три из шести крупнейших банков страны. Их убытки, связанные с невозвращенными кредитами, по оценкам Центрального банка Ирландии, превысили 85 млрд евро – это почти половина годового ВВП страны.