Украина и ЕС подтвердили обязательства по зоне свободной торговли

Лидеры Европейского союза выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым в отношениях Украина - ЕС. Они подтвердили общее обязательство относительно создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с целью обеспечения постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении Президента Европейского Совета Хермана ван Ромпеея, Президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу, и Президента Украины Виктора Януковича, сообщает пресс-служба главы Украинского государства. В связи с этим лидеры подчеркнули важность Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, в отношении которого сейчас ведутся переговоры. Они также выразили надежду на как можно быстрее завершения переговоров при сохранении качества и жизнеспособности Соглашения об ассоциации, передает РБК.