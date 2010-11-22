В Ивано-Франковске не будут повышать единый налог

Ивано-Франковск не намерен повышать ставки единого налога для предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус во время встречи руководства области, структурных подразделений облгосадминистрации, налоговой администрации и представителей территориальных подразделений центральных органов власти с предпринимателями по совершенствованию Налогового кодекса, передает РБК-Украина. «Не будут меняться, пока не выйдем из кризиса», - отметил Анушкевичус. По его словам, ставки единого налога в Ивано-Франковске являются самыми низкими в регионе и не менялись с 1 января 2007 г. Напомним, сейчас в Ивано-Франковске размеры ставок единого налога составляют от 20 до 200 грн/месяц в зависимости от вида экономической деятельности.