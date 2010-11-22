Доллар отыгрывает позиции в украинской экономике

Уровень долларизации в Украине в третьем квартале 2010 года сохранился без изменений, хотя в целом за январь-сентябрь он снизился на 2,1 процентных пункта - до 29,6%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ). «Расчетный показатель долларизации экономики по состоянию на 1 октября 2010 года снизился до 29,6% по сравнению с 31,7% в начале года. Тогда как за соответствующий период прошлого года он увеличился с 30,62% по состоянию на 1 января 2009 года до 32,26%», - указывается в сообщении. По данным НБУ, постепенной дедоларизации экономики способствовал более быстрый рост депозитов в гривне по сравнению с вкладами в иностранной валюте. Как сообщалось, уровень долларизации в Украине снизился в январе-марте-2010 на 0,3 п.п. - до 31,4%, а в апреле-июне еще на 1,8 п.п. – до 29,6%.