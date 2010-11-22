Из-за Налогового кодекса систему налогообложения сменят 300 тыс. украинцев

Перейти на общую систему налогообложения с ведением в действие Налогового кодекса будут вынуждены 300 тыс. предпринимателей из 2 млн, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по вопроса регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский, передает «Интерфакс-Украина» . «Мы просчитали: из 2 млн малых предпринимателей, самозанятых, остается 1,7 млн. 300 тыс. вынуждены будут перейти на общую систему налогообложения», - сказал он. В то же время глава комитета отметил: перешедшие на общую систему налогообложения предприниматели при годовом обороте до 3 млн грн будут иметь льготу по налогу на прибыль 0% в течение пяти лет - это предусмотрено Налоговым кодексом. «Главное, с чем мы боролись в этом кодексе, это не с малым бизнесом, не с микробизнесом и не с самозанятыми (…) Люди не поняли: это борьба с оптимизаторами, теми, кто ворует налоги», - пояснил Бродский. Верховная Рада сохранила упрощенную систему налогообложения только для физических лиц-предпринимателей, годовой объем выручки которых не превышает 300 тыс. грн, а при наличии кассового аппарата – 600 тыс. грн, с четырьмя наемными работниками и с восемью - для сферы ресторанного бизнеса. Согласно Налоговому кодексу, ставки единого налога за календарный месяц устанавливаются ежегодно органами местного самоуправления в зависимости от вида хозяйственной деятельности в следующих пределах: для населенных пунктов с населением свыше 500 тыс. чел. – от 20 до 600 грн; с населением от 150 тыс. до 500 тыс. – от 20 до 400 грн; для других населенных пунктов – от 20 до 200 грн. Для предпринимателей, осуществляющих деятельность как по месту регистрации, так и в другом населенном пункте, установлена ставка единого налога 600 грн. Сумма доходов, полученная сверх установленного для физлица-предпринимателя, работающего на едином налоге, предела годовой выручки будет облагаться налогом по ставке 15%. Парламент принял Налоговый кодекс 18 ноября. Документ может вступить в силу после подписания его президентом и официальной публикации. В настоящее время закон находится в Верховной Раде. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что примет решение относительно подписания Налогового кодекса после выводов экспертов администрации главы государства.