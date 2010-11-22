Украина восстановит докризисный ВВП почти через 2 года - НБУ

Украина может выйти на докризисный уровень ВВП ко второй половине 2012 г. Об этом заявил член совета НБУ Роман Шпек, передает РБК-Украина. «Сегодня у нас неплохая динамика притока депозитов, состояние банковской системы, благодаря тем решениям, которые были приняты, тоже удовлетворительное. Нужно и далее продолжать эту денежно- кредитную политику вместе с фискальной и бюджетной политикой, продолжать те тенденции, которые уже зародились в экономике и банковской системе», - отметил Шпек. Тем не менее, по его словам, того роста ВВП в 3-5%, который есть на данный момент, недостаточно для выполнения той программы реформ, о которой ранее заявлял Президент Украины Виктор Янукович. Для роста банковской системы и возобновления кредитования необходимо выполнить такую основную задачу, отметил Шпек, как завершение процесса рекапитализации банков, а также решить вопросы «токсичных» кредитов и защиты прав кредиторов. «В этом случае банковская система будет успешно поддерживать рост экономики», - добавил он.