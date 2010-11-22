Госдолг Греции вырос до 337 млрд евро

Величина государственного долга Греции по итогам сентября 2010 года выросла по сравнению с июнем текущего года на 6,26%, или 19,85 млрд евро – до 336,81 млрд евро. Такие данные приводятся в очередном ежемесячном бюллетене министерства финансов республики, передает Коммерсантъ. Большую часть в этом показателе - 74,7% - составляют кредиты Международного валютного фонда (МВФ) в специальных правах заимствования. Чуть менее одно пятой долга - 19,7% - выражена в швейцарских франках, 4,3% - в долларах США, 1% - в японских иенах, 0,3% - в золоте. Доля краткосрочного долга (срок погашения до года) составляет 8,6%, среднесрочного (от года до 5 лет) - 40%, долгосрочного (более 5 лет) - 51,4%. В ноябре величина госдолга страны составила 126,8% ВВП. Соответствующую цифру привело европейское статистическое агентство Евростат.