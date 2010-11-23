В РФ хотят узнать, почему газопроводы «Газпрома» в 3 раза дороже европейских

Российские оппозиционеры потребовали объяснить, почему стоимость газопроводов, которые строит «Газпром», в 3-4 раза превышает аналогичные проекты в Европе. Об этом идет речь в заявлении оргкомитета Коалиции «За Россию без произвола и коррупции», которое подписали экс-премьер РФ, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, экс-замминистра энергетики Владимир Милов, экс-вице-премьер министр Борис Немцов и экс-депутат Госдумы Владимир Рыжков, пишет УНИАН. «Требуем от правительства Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации немедленного проведения проверки расходования средств компанией «Газпром» на строительство газопроводов, которое обходится в 3-4 раза дороже, чем строительство аналогичных газопроводов в Европе, и опубликования результатов этой проверки», - говориться в заявлении. Также отмечается, что размещенные в Интернете документы о крупномасштабном воровстве в государственной компании «Транснефть» являются «доказательством фактов крупномасштабной коррупции при попустительстве или под прикрытием высших должностных лиц государства». Российские оппозиционеры также требуют от Счетной палаты РФ снять все грифы с доклада о результатах проверки компании «Транснефть» и разместить его в полном объеме в открытом доступе на сайте Счетной палаты. Кроме этого, выдвигаются требования создания парламентской комиссии по расследованию фактов, изложенных в докладе Счетной палаты. При этом большинство членов такой комиссии должны быть независимыми экспертами. Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о хищении 4 млрд долл. при строительстве «Транснефтью» нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).