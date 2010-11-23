ГНАУ нашла способ повысить налоги торговцам ценными бумагами

Государственная налоговая администрация решила увеличить сборы с торговцев ценными бумагами. Так, теперь торговцы ценными бумагами обязаны будут учитывать в валовых расходах только 20% убытков, полученных в 2009-м и предыдущих годах, тогда как до сих пор поквартально переносились все убытки. Таким образом, с 80% всех валовых расходов необходимо будет уплачивать 25% налога на прибыль, пишет «Коммерсант-Украина». Свое решение ГНАУ объяснила тем, что согласно новому закону «О налогообложении прибыли предприятий», «в 2010 году в составе валовых расходов налогоплательщика учитывается 20% суммы отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль, которое сформировалось на 1 января 2010 года». В ведомстве пришли к выводу, что такая трактовка со вступлением изменений должна применяться уже по итогам девяти месяцев текущего года. В свою очередь торговцы ценными бумагами обеспокоены неожиданной трактовкой ГНАУ нормы профильного закона. Вчера ассоциация «Украинские фондовые торговцы» направила в Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку письмо с просьбой создать рабочую группу совместно с ГНАУ, чтобы урегулировать вопрос полного, а не частичного отнесения валовых расходов на следующие отчетные периоды. А председатель правления КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» Максим Куприн сообщил, что юристы компании сейчас анализируют возможность обжалования письма ГНАУ. «Получается, что я должен уплатить налоги за еще не перекрытые убытки. Я понимаю, что у них с бюджетом проблема, но с таким же успехом можно ходить по квартирам и выбивать деньги с жителей»,– говорит глава ИГ ТАСК Сергей Бродович. Член совета ассоциации "Украинские фондовые торговцы" Олег Швец отмечает, что трактовка ГНАУ не соответствует Налоговому кодексу, который после подписания президентом вступит в силу с 1 января 2011 года. «Получается, что в ГНАУ хотят собрать как можно больше средств до вступления в силу кодекса, который запрещает им это делать», – добавил он. По словам старшего юриста компании «Василь Кисиль и партнеры» Натальи Доценко-Билоус, письмо ГНАУ нельзя обжаловать в суде, так как оно не является нормативным документом, а лишь разъясняет закон. «Норма разъяснена неверно. Но обжаловать начисление налогов можно будет только в каждом отдельном случае», – считает она.