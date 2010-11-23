В Севастополе получили деньги от РФ, ждут еще

В бюджет Севастополя вовремя и в полном объеме поступят все средства, выделяемые из бюджета России на социально-экономическое развитие региона. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Игорь Локтионов, пишет УНИАН. «Буквально сегодня по финансовым счетам прошло поступление средств от России в размере 7,6 млн грн. До конца недели город сможет получить эти деньги. Ранее уже получены 19 млн грн», - сказал вице-губернатор. Таким образом, отметил он, «остается последний в 2010 году платеж в размере около 10 млн грн. Российская Федерация предполагала осуществить его 28-29 ноября». Однако в этом случае, подчеркнул Локтионов, «у города остается слишком мало времени для освоения этих средств нашими подрядчиками, хотя большая часть работ уже выполнена. Поэтому мы просим российскую сторону приблизить эту дату». Также Локтионов отметил, что поступление каждого транша контролируют эксперты из России. Отметим, выделение из бюджета РФ средств Севастополю предусмотрено межправительственным соглашением. Деньги идут на финансирование региональной программы социально-экономического развития и, в первую очередь, на строительство объектов соцкультбыта в местах наиболее компактного проживания семей военнослужащих Черноморского флота России.