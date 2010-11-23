В Севастополе поставили план - 3 млрд грн за пять лет

В ближайшие пять лет в развитие Севастополя может быть инвестировано более 3 млрд грн, из которых 770 млн составят средства госбюджета, а местный бюджет и частные инвестиции составят соответственно 1 млрд и 1,5 млрд грн. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Севастопольской горгосадминистрации Игорь Локтионов, пишет «Интерфакс-Украина». Говоря о городском бюджете на 2011 год, он озвучил планы разработать более долгосрочную программу развития Севастополя – до 2013 года, что, по его словам, позволит системно и взвешенно подходить к планированию средств. «Наряду с возобновлением финансирования таких жизненно важных городских программ, как «Кровля», «Светлый город», «Питьевая вода» и другие, которые в прошлые годы не выполнялись, сейчас госадминистрация планирует внедрить еще две программы - канализирования и газификации Севастополя. Проекты этих программ в ближайшее время будут направлены в горсовет на рассмотрение», - сказал Локтионов. За прошедшие пять лет, по словам заместителя главы горгосадминистрации, на программу СЭР города было направлено около 700 млн грн, в том числе 311 млн грн – из госбюджета, 150 млн грн - из местного бюджета, 256 млн грн составили частные инвестиции. По его утверждению, бюджет за 2010 год в регионе выполнен практически по всем доходным статьям, кроме бюджета развития. «В целом мы планируем выполнить на 100% поступления по всем доходным источникам, быть может, даже с небольшим перевыполнением. Такое положение дел позволяет нам сегодня утверждать, что и расходную часть бюджета мы выполним по всем позициям», - заявил Локтионов. Напомним, ранее Игорь Локтионов заявил, что в бюджет Севастополя вовремя и в полном объеме поступят все средства, выделяемые из бюджета России на социально-экономическое развитие региона.