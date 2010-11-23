Греция получит $150 млрд от Евросоюза и МВФ

Греция получит от Евросоюза и МВФ третий транш финансовой помощи, общий размер которой составляет 150 млрд долл., сообщает Би-би-си . Как заявили представители ЕС и МВФ, Греция проводит требуемое сокращение расходов бюджета и реформу налоговой системы, однако для выхода из кризиса должна сделать больше. Европа призывает греческое правительство начать реформу таких государственных структур, как система здравоохранения и железнодорожное хозяйство, которые находятся в глубоком кризисе из-за экономической нестабильности в стране.