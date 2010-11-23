Минпромполитики собирается ликвидировать около 120 предприятий

В ближайшее время Министерство промышленной политики Украины примет решение о ликвидации, слиянии или приватизации около 120 предприятий, находящихся в его ведении. Об этом заявил заместитель министра промышленной политики Украины Виталий Немилостивый в ходе открытия IX международного промышленного форума, пишет УНИАН. По словам Немилостивого, перед министерством стоит задача улучшить эффективность управления государственными предприятиями, находящимися в ведении Минпромполитики. «Есть предприятия, которые сохранили конкурентоспособность, и их можно привлекать к выполнению государственной программы. Но, к сожалению, есть определенная категория предприятий, которые утратили конкурентоспособность. И относительно таких предприятий стоит задание цивилизованного закрытия или слияния с другими предприятиями. Таких предприятий по нашему министерству около 120», - отметил замминистра. При этом он уточнил, что из 120 проблемных предприятий около 50 могут быть приватизированы. «Мы планируем их выставить на приватизацию в 2011-2012 годах и надеемся, что они смогут развиваться за счет инвестиций», - добавил он. Напомним, ранее министр аграрной промышленности Николай Присяжнюк заявил, что спиртовую отрасль Украины спасет только приватизация.