США передали украинским пограничникам транспорт на $3,5 млн

США передали Госпограничной службе Украины 62 транспортных средства на сумму 3,5 млн. долларов, передают Українські новини . Церемония передачи состоялась при участии посла США в Украине Джона Теффта и председателя Госпогранслужбы Николая Литвина. В частности, пограничникам были переданы 38 внедорожников «Chevrolet Niva», 5 катеров «UMS-600», 3 автобуса «Богдан», 3 микроавтобуса «VW Transporter», 5 квадроциклов «Bombardier Outlander 400 MAX», 6 снегоходов «Polaris 600 IQ Touring», а также 2 катера на воздушной подушке КМ-6. Транспортные средства будут направлены в Житомирский, Черниговский, Сумской, Харьковский, Луганский, Донецкий пограничные отряды Северного и Восточного региональных управлений. Техника предоставлена в рамках долгосрочной широкомасштабной программы правительства США по предотвращению распространения оружия массового поражения.