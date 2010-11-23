В Украине выросли цены почти на все виды продуктов - Минагрополитики

В Украине за последнюю декаду выросли цены на хлеб, муку, крупы, молочные и мясные продукты. Об этом «Главреду» сообщили в Минагрополитики Украины. Состоянием на 20 ноября по данным мониторинга средние цены на хлеб ржано-пшеничный повысились на 0,3% (с 3,53 до 3,54 грн за 1 кг); хлеб из муки высшего сорта – 0,2% (с 4,41 до 4,42 грн за 1 кг); муку высшего сорта – 0,6% (с 3,19 до 3,21 грн за 1 кг). На вермишель цены повысились на 0,4% (с 4,85 до 4,87 грн за 1 кг); на крупу гречневую – 0,2% (с 11,16 до 11,18 грн за 1 кг); на крупу манную – 0,5% (с 3,89 до 3,91 грн за 1 кг). Не изменились цены на хлеб из муки первого сорта и рис. На животноводческую продукцию и продукты ее переработки средние уровни цен в целом по Украине повысились на колбасы вареные первого сорта, молоко, сметану, масло сливочное, говядину, сало, а также птицу. При этом цены снизились на свинину на 0,1%. Цены на куриные яйца не изменились. На сахар на протяжении второй декады ноября 2010 года средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,1% (с 8,48 до 8,49 грн. за 1 кг). Средний уровень цен подсолнечного масла в целом по Украине повысился на 0,4% (с 11,08 до 11,12 грн за 1 литр).