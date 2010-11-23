РФ не довольна политикой ЕС по диверсификации энергоносителей

В России считают, что Европейский союз «слишком сильно» проводит политику диверсификации энергоносителей. Об этом на энергетической конференции ЕС-Россия заявил министр энергетики РФ Сергей Шматко, пишет Ukrаїнська Energетика. «Я думаю, мы должны сказать, к сожалению, что в области энергетики, если вы посмотрите на ситуацию между Россией и европейскими партнерами, есть определенная нехватка доверия здесь и там… Мы видим очень много такого рода политики диверсификации в Европе», - заявил Шматко. Он отметил, что РФ понимает желание европейцев найти новые маршруты для энергоносителей. «И мы, конечно, понимаем, что это справедливый подход со стороны ЕС, чтобы cвести к минимуму любые внешние риски. Тем не менее, мы все же хотели бы отметить, что любая диверсификация означает дополнительные расходы для вас», - сказал российский министр, lдобавив: «мы убеждены, что мы можем обеспечить хорошие и экономически жизнеспособные снабжения». Отметим, ЕС является наибольшим рынком для «Газпрома» с точки зрения доходов. В то же время в прошлом году спрос на газ в Европе после глобального экономического кризиса сократился, а снабжения сжиженного природного газа выросли на фоне увеличения добычи из сланцевых образований в США, что привело к перепроизводству и падению спотовых цен.