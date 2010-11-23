В России борцам с лесными пожарами выдадут по 20 тыс. рублей

Сотрудники МЧС, военнослужащие и другие борцы с летними лесными пожарами в Подмосковье получат от государства по 20 тыс. рублей. Об этом заявила сегодня министр соцзащиты населения Валентина Лагункина, передает Интерфакс . По ее словам, средства на эти цели в размере 5 млн рублей выделены из Резервного фонда правительства Московской области. «Выплаты будут осуществляться в соответствии со списком, представленным МЧС по Московской области», - сказала она. Деньги будут выдавать через территориальные органы соцзащиты.