МинАПК установило минимальную цену на сахар

Министерство агарной политики Украины предлагает утвердить минимальные цены на сахарную свеклу и сахар с 1 сентября 2011 г. до 1 сентября 2012 г. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров «О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2011 г. до 1 сентября 2012 г.», опубликованном на сайте Минагрополитики. Так, документом предлагается установить минимальные цены на свеклу сахарную фабричную в размере 339,24 грн/тонна и на сахар белый кристаллический - 4925 грн/тонна. В пояснительной записке отмечается, что основной целью принятия отмеченного постановления является стабилизация производства сахаросырья и сахара, удовлетворение внутренних потребностей государства в сахаре, регулирование внутреннего рынка сахара, а также создание реальных предпосылок для оптимального функционирования отрасли в условиях членства Украины в ВТО. Также, по мнению авторов документа, определение минимальных цен на сахарную свеклу и сахар и финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств государственного бюджета будет способствовать преодолению инфляционных процессов, отходу от бартерных расчетов, установлению партнерских отношений на паритетных принципах между всеми участниками свеклосахарного комплекса. Напомним, согласно данным Госкомстата, на 1 ноября в Украине было собрано 11,7 млн тонн сахарной свеклы - это на 50,4% больше, чем на 1 ноября прошлого года.