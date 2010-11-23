Китаю понравились полеты украинского Ан-148

Украина и Китай подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в авиационной промышленности по текущим и перспективным программам в ходе прошедшей на днях в Чжухае (КНР) международной авиакосмической выставки Air Show China-2010. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Согласно сообщению, ГП «Антонов», принявшее участие в программе демонстрационных полетов выставки, украинско-российский региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148-100 получил высокую оценку представителей китайского авиапрома и эксплуатантов авиационной техники стран Юго-Восточной Азии. «Кроме того, интерес зарубежных участников Air Show China-2010 вызвали презентованные на выставке самолеты этого же семейства – региональные Ан-158 и Ан-168, а также модернизированные транспортный и морской патрульный варианты многоцелевого Ан-74, оснащенные новейшими средствами пилотирования, навигации и связи», - отметили в пресс-службе компании. Также в ходе встречи с AVIC и AVIC Shijiazhuang Aircraft Industry Corp (SAIC) были рассмотрены перспективы сотрудничества по модернизации производимого SAIC самолета Y-5 с поршневым двигателем путем замены поршневого двигателя на турбовинтовой, по аналогии с создающимся в «Антонов» самолетом Ан-3-300», - отметили в пресс-службе. В настоящее время компания также изучает возможность развития сотрудничества с китайским авиапромом, в том числе, в инициированных ранее китайской авиастроительной корпорацией AVIC-I проектах создания нового китайского транспортного самолета. Осенью 2007 года партнерами подписано соглашение о намерениях о сотрудничестве в проекте создания нового китайского регионального турбовинтового самолета на 70 мест МА700.